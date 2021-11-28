"Гадаю, гра сподобалася глядачам, бо було багато атак у виконанні двох команд. На жаль, ми пропустили за п'ять секунд до перерви необов'язковий м'яч за рівної гри. Рух мав у першому таймі територіальну перевагу, але у нас також були небезпечні моменти.

Рух – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У другому таймі пропущений м'яч змушував більше оборонятися, багато комбінувати, створили кілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але не вдалося забити. Група оборони недопрацьовує у тих моментах, які впливають на підсумковий рахунок.

Жодної кризи немає, команда старається, намагається показувати комбінаційний футбол. З різних причин нам не вистачає виконавців, але те, що ми на правильному шляху, я не сумніваюся", – сказав Кривенцов в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, Металіст 1925 поступився на виїзді Руху (0:2) і зазнав четвертої поразки поспіль.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль