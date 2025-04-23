– Назарію, як ваші справи у Хайдуку?

– Все добре. Зараз почав грати. Враження від нової команди позитивні, адже вона бореться за чемпіонство. Тут дуже класні фанати, але специфічні. Клуб уже 20 років не вигравав національну першість, і всі цього дуже хочуть та чекають. Дай Боже, вдасться подарувати місту свято. Думаю, тут буде неймовірна атмосфера.

Гаттузо розхвалив Русина після переможного матчу – Хайдук мчить до першого за 20 років чемпіонства

– Як у вас складаються відносини з головним тренером Дженнаро Гаттузо?

– Мені здається, що зараз він такий самий тренер, яким у минулому був гравцем – багато пристрасті до гравців і футболу. Як людина, якщо чесно, дуже класний. До усіх ставиться однаково. З ним приємно працювати, але важко. В нього складні тренування, і він вимогливий як до нас, так і до самого себе. Це щось нове для мене. Прикольно.

– Часто заслуженим у минулому футболістам не вдається стати класними тренерами. Чи говорив колись Гаттузо типу: "А ось я грав, я забивав..."?

– Ні. В цьому плані він жодного разу не ставив себе вище за когось в команді, розповідаючи, що виграв чемпіонат світу чи ще щось. Повторюся, до кожного ставиться з респектом. Топ, – сказав Русин в інтервʼю Українському футболу.

До слова, Русин перебрався до Хорватії на правах оренди взимку цього року.

Русин допоміг Хайдуку здобути перемогу над аутсайдером – екс-зірка Зорі отримав червону, а легенда Барси забив гол