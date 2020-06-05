"Жодного разу": гравець Реала залишив гарячу красуню без інтимного життя на карантині

Захисник Реала Серхіо Регілон, який грає в Севільї на правах оренди, під час пандемії коронавірусу не проводить час зі своєю коханою.

Популярна іспанська You-Tube-блогерка Марта Діас, яка зустрічається з Регілоном, заявила, що вони за останні кілька місяців жодного разу не займалися сексом.

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"Чи займаємося ми сексом на карантині? Ні, я зараз не з ним. Я на карантині. Жодного разу", – розповіла Діас в ефірі шоу La Resistencia.

До слова, у нинішньому сезоні Регілон провів 25 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі. Відновлення сезону в Іспанії заплановане на 11 червня матчем між Севільєю та Бетісом.

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