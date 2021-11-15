"Футбол знову і знову показує нам, що звивисті шляхи часом призводять до бажаних результатів. Вчорашня поразка важка, але не настільки, щоб збити нас зі шляху.

Роналду зірвався на Сантуша після сенсаційної поразки Португалії від Сербії – емоційне відео

Потрапляння на чемпіонат світу в Катарі все ще є дуже реальним, і ми знаємо, що потрібно зробити, щоб потрапити туди. Жодних виправдань. Португалія прагне потрапити в Катар", – написав Роналду в своєму Instagram.

Нагадаємо, Португалія несподівано поступилась Сербії (1:2), та опустилась на друге місце у групі та боротиметься за путівку на Мундіаль через плей-офф.

Сербія перемогла Португалію й вийшла на ЧС: заслужений виліт "селесао" у плей-офф, серби great again, а Мітровіч – герой