"Якщо Усман Дембеле не виграє "Золотий м'яч", то це проблема. З огляду на його чудовий сезон, немає сумнівів, що він виграє. Якщо він не виграє, то це проблема. Він зробив все. Безумовно, його результативність важлива для клубу. Але найголовніше, щоб всі грали на команду.

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Клубний ЧС перевантажив календар? Це правда, що коли ви організовуєте таке змагання, є свої мінуси, але в цілому це чудово, новий ринок для футболу, для бренду, для всього клубу. Я не розумію, чому люди критикують це змагання. Раніше клуби і гравці ніколи не грали на чемпіонаті світу, ми повинні мислити позитивно", – сказав Аль-Хелаїфі.

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