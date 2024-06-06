– Олександре Івановичу, Telegram-канал "ТаТоТаке" написав, що Рух придбав Ігоря Краснопіра в Оболоні. Це правда?

– Точно що – та то таке. На цю мить ця інформація не відповідає дійсності. Я вам заявляю про це офіційно. Жодних рухів по трансферу Краснопіра не було. Зараз Краснопір перебуває на контракті в Оболоні, його документи тут. Нині він на зборі з олімпійською збірною.

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– Тобто Рух на вас не виходив щодо трансферу Краснопіра?

– На мене ніхто не виходив і такої інформації у мене не має. Я сьогодні зустрічався із президентом Оболоні і він також мені нічого щодо цього не говорив. Думаю, якби була пропозиція, то він би мені сказав.

– Оболонь готова до перемовин щодо трансферу Краснопіра, якщо надійде хороша пропозиція?

– По-перше, ми повинні запитати думку самого футболіста. По-друге, рішення ухвалюватиме керівництво. В Оболоні футболісти не раби. Якщо комусь некомфортно, він хоче або не хоче грати у іншому місці, то будемо розмовляти. Поки з Краснопіром на цю тему ми не спілкувалися.

– Чи була взимку пропозиція від Руха щодо Краснопіра?

– Взимку перед Оболонню стояло завдання – залишитися в УПЛ. Можливо, на вищому рівні розмови якісь і були, але наш президент категорично тоді заявив, що Краснопір залишається в клубі.

– Раніше Оболонь деякі футболісти залишали безкоштовно, а тут може бути трансфер за гроші. Ви готові будете відпустити Краснопіра?

– Це наш авторитет, тому красти футболістів у нас ніхто не буде. У Краснопіра ще рік контракту з Оболонню. Якщо надійде пропозиція, то керівництво її розгляне і ухвалить рішення. Я не можу виключати спілкування між собою президентів клубів, але на даний час ніхто жодних рухів щодо трансферу Краснопіра не робив. Тому мені було дивно почути цю інформацію. Зараз Краснопір – гравець Оболоні! – сказав Різниченко у коментарі Українському футболу.

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