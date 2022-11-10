Поточна форма

Львівське дербі – це особливі матчі, в яких ніколи немає фаворита. Львів та Рух готові зробити усе можливе та навіть неможливе, аби саме у їхній роздягальні після матчу панувала святкова атмосфера.

Безкомпромісна боротьба завжди є лейтмотивом цих протистоянь, долю яких може вирішити одна помилка або усмішка фортуни. Як би не складалися події на полі, напевно стверджувати можна одне – запеклий бій триватиме від стартового до фінального свистка.

Parimatch Ukraine прогнозує, що Рух має дещо вищі шанси на перемогу, яка оцінюється коефіцієнтом 2,55. Звитяга Львова помножить суму ризику на 2,95. Якщо ж команди розпишуть бойову нічию – сума ставки помножиться на 3,15.

Господарі не знали смаку перемоги вже у 6 матчах поспіль, а дербі помножить їхню мотивацію в рази. Команда Олега Дулуба наразі перебуває майже на дні турнірної таблиці УПЛ, тому готова битися за кожне очко не лише з принциповим суперником.

Останнім часом Львів переслідує смуга невдач. Після перемоги над Минаєм команда спромоглася розписати нічию з харківськими командами, протистояння з СК Дніпро-1, Вересом, Олександрією та Ворсклою завершувалися невдачами.

Про те, наскільки справедливими є результати, можна говорити довго, але у футболі є лише один критерій – рахунок на табло. Попри шалену самовіддачу, Львову поки що не вдалося налагодити стабільне здобуття очків, хоча команда явно на них заслуговує.

У Руху справи йдуть дещо краще. Ставка на молодь починає давати дуже хороші плоди – в останніх трьох турах підопічні Леоніда Кучука здобули 7 очок. Під натиском "жовто-чорних" капітулювали Ворскла та Кривбас, а Металісту 1925 вдалося врятуватися від поразки лише на останніх хвилинах матчу.

На старті Рух втрачав багато залікових пунктів через помилки, але до честі тренера та керівництва клубу, ніхто не збирався змінювати обраний курс через невтішні результати. Як показали подальші матчі, молодь Руху цілком заслужено носить статус чи не найбільш перспективної в Україні.

Ба більше – капітанську пов'язку вже приміряв 19-річний Марко Сапуга. Такий кредит довіри є дуже потужним поштовхом для розвитку молодих виконавців, за прогресом яких вже давно активно стежать за межами України. Дербі – це чудовий екзамен на характер та можливість довести, що переможні плоди не доведеться відкладати на далеке майбутнє.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Історія протистоянь

У рамках української Прем'єр-ліги шляхи команд перетиналися тричі. Одну мінімальну перемогу вдалося відсвяткувати Руху, два поєдинки закінчилися нічиєю.

Кожного разу у зустрічі цих команд за кожен клаптик поля точилася агресивна боротьба, тож глядачі цілком можуть розраховувати на те, що будуть спостерігати за безкомпромісною битвою характерів та майстерності.

Кадрова ситуація

Через дискваліфікацію Львову не зможе допомогти Артем Вовкун, у складі Руху буде відсутній вже згаданий Марко Сапуга. Втім, у стрій "жовто-чорних" повернувся наддосвідчений Валерій Федорчук, тож навряд чи Леонід Кучук матиме проблеми у центрі поля.

Обидва наставники можуть виставити на матч свій найсильніший склад, тож визначальними факторами у поєдинку стануть тренерські настанови, налаштованість на бій та готовність футболістів показати всю майстерність, на яку вони здатні.