"Ніко Вільямс не був тим профілем, який ми шукали, але він може зіграти і зліва, і справа. А Ферран Торрес починав грати на позиції "дев'ятки" і перестав бути варіантом на флангах. Якщо береш Ніко – маєш і правий, і лівий фланг, але не "дев'ятку".

Якщо такий великий гравець, як Ніко, хоче прийти, коли агент пропонує його нам, ми, звісно, говоримо. Так і було. Футбол такий: гравець з якихось причин не хотів приймати ті умови, які ми запропонували, агент має свої інтереси – і ми не знаємо, як воно далі пішло. Але жодної полеміки немає. Це дуже проста історія. Він міг дати нам правий і лівий фланг, не "дев'ятку", але якщо не було інших рішень, він нам підійшов би, бо це топ-гравець і він закриває дві з трьох позицій.

Нічого не зірвалося. Ми просто висунули умови клубу, далі треба було перенести перемовини на папір, у контракти, і сказали, що не приймемо ті умови, які нам висунули, бо жоден гравець не може ставити нам ультиматуми. У підсумку нічого страшного. Ми дали дедлайн на відповідь, відповіді не було, вони пішли своїм шляхом, Барселона – своїм.

Головне, щоб було зрозуміло: ми не полювали за Ніко, це його агент вийшов на нас", – цитує Деку Mundo Deportivo.

