"Ми зіткнулися з командою, яка грає дуже щільно. Могли забити більше, і за єдину нашу помилку нас покарали. Коли ми залишилися вдесятьох, довелося докласти більше зусиль. У нас були моменти. Проти такого щільного блоку потрібно швидше передавати м'яч один одному.

Зідан готується очолити європейську збірну – він стежить за її матчами і чемпіонатом країни

Освистування Рабйо? Це неприйнятно. Він гравець збірної Франції, він носить цю футболку. Коли він у своєму клубі – це не моя справа, що там відбувається. Адріен надійний, в останньому моменті він здорово зіграв у підкаті. Жоден гравець не має через це проходити. Це французька збірна, він француз, як і всі інші гравці", – сказав Дешам у коментарі TF1.

Франція втримала перемогу над Ісландією – "вікінги" забили двічі, Мбаппе обійшов Анрі й став другим бомбардиром збірної