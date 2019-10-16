Жоден гравець Динамо не потрапив до списку збірної України U-16 на найближчий матч

Головний тренер збірної України U-16 Сергій Нагорняк визначився зі списком гравців, які допоможуть команді у двох спарингах проти Грузії (19 і 21 жовтня).

Повний перелік гравців, яких викликали до юнацької збірної, з'явився на офіційному сайті УАФ.

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Воротарі: Денис Барченко (Шахтар), Юрій-Володимир Герета (Карпати).

Захисники: Олександр Христенко, Олег Чуйко, Данило Удод (усі – Шахтар), Андрій Кітела, Юрій Важинський, Назар Русяк, Богдан Слюбик (усі – Карпати), Даниїл Славов (ДЮСШ-11 Чорноморець).

Півзахисники: Іван Лосенко, Іван Борисенко, Олег Пушкарьов, Антон Глущенко (усі – Шахтар), Єгор Ярмолюк (Дніпро), Володимир Мельничук, Максим Мельниченко (обидва – Чорноморець), Олег Федор (Карпати).

Нападники: Владислав Колодежний (Чорноморець), Денис Почапський (Шахтар).

Вартий уваги той факт, що у списку немає жодного гравця Динамо. Нагадаємо, раніше кияни відмовилися відпускати своїх футболістів у юнацькі команди, що викликало обурення голови комітету національних збірних УАФ Мирона Маркевича.

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