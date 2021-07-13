Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер вихованця Спортінга.

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Раніше Маріу розірвав контракт з Інтером і став вільним агентом. У минулому сезоні хавбек виступав за лісабонський Спортінг на правах оренди – 34 матчі, 2 голи та 2 асисти. Тепер екс-чемпіон Європи спробує реанімувати кар'єру у складі Бенфіки.

Додамо, що "орли" завершили чемпіонат Португалії на третій сходинці і змушені проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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