Жоау Маріу перейшов у Локомотив

Португальський півзахисник покинув Інтер заради чемпіонату Росії.

Московський Локомотив на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Жоау Маріу.

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Хавбек приєднався до "залізничників" на правах річної оренди. У кінці сезону Локомотив може викупити чемпіона Європи за 18 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що зарплата Маріу у новому клубі складе 3,5 млн євро на рік. Португалець виступатиме під 23 номером.

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У сезоні-2018/19 Жоау Маріу провів за Інтер 20 матчів у Серії А, забив один гол і віддав дві результативні передачі.