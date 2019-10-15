Жоау Маріу – про матч з Україною: Португалія не звикла програвати

Півзахисник збірної Португалії Жоау Маріу поділився враженнями після матчу відбору Євро-2020 проти України (1:2).

"Ми не звикли програвати. Португалія завжди дуже сильна команда. Ми, незважаючи на невдалий початок, все одно намагалися перемогти, створювали моменти.

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Можливо, нам десь не вистачило удачі. Збірну України хочу привітати з перемогою. Коли пропускаєш на початку гри, стає важче", – сказав Маріу в коментарі A Bola.

Додамо, що Україна завдала першої поразки португальцям в офіційному матчі з 30 червня 2018 го, коли вони програли Уругваю (1:2) в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Востаннє Португалія поступалася в матчі відбору на міжнародний турнір ще 6 вересня 2016-го року в матчі проти Швейцарії (0:2) у кваліфікації ЧС-2018.

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