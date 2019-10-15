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Жоау Маріу – про матч з Україною: Португалія не звикла програвати

12:44 960 Читать на русском
Жоау Маріу – про матч з Україною: Португалія не звикла програвати
Жоау Маріу / Getty images

Півзахисник збірної Португалії Жоау Маріу поділився враженнями після матчу відбору Євро-2020 проти України (1:2).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми не звикли програвати. Португалія завжди дуже сильна команда. Ми, незважаючи на невдалий початок, все одно намагалися перемогти, створювали моменти.

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Можливо, нам десь не вистачило удачі. Збірну України хочу привітати з перемогою. Коли пропускаєш на початку гри, стає важче", – сказав Маріу в коментарі A Bola.

Додамо, що Україна завдала першої поразки португальцям в офіційному матчі з 30 червня 2018 го, коли вони програли Уругваю (1:2) в 1/8 фіналу ЧС-2018.

Востаннє Португалія поступалася в матчі відбору на міжнародний турнір ще 6 вересня 2016-го року в матчі проти Швейцарії (0:2) у кваліфікації ЧС-2018.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Португалія Португалія Жоау Маріу Жоау Маріу
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