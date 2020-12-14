В останні тижні 21-річний гравець розчарувався у своїй ролі в мадридській команді, стверджує Calciomercato. Ситуацією прагнуть скористатися Інтер та Ювентус.

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Зазначається, що заплатити доведеться не менше 127 мільйонів євро, за які Феліш перейшов у Атлетіко з Бенфіки влітку 2019-го. Інтер не може дозволити собі заплатити таку суму, але готовий включити в трансфер Лаутаро Мартінеса. Ювентус теж розглядає подібний сценарій і може запропонувати "матрасникам" Пауло Дибалу.

До слова, у поточному сезоні Феліш зіграв у 17 матчах Атлетіко, відзначившись вісьмома голами і трьома результативними передачами. Контракт футболіста з мадридцями чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 100 мільйонів євро.

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