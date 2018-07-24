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Жоао Моутінью став гравцем Вулверхемптона

21:13 334 Читать на русском
Жоао Моутінью став гравцем Вулверхемптона
Жоао Моутінью / фото: ФК Вулверхемптон

Екс-гравець Монако Жоао Моутінью наступний сезон розпочне у чемпіонаті Англії.

31-річний півзахисник збірної Португалії Жоао Моутінью поставив підпис під дворічною угодою з Вулверхемптоном.

Зінченко не перейде у Вулверхемптон, клуб знайшов альтернативу, – журналіст

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала п'ять мільйонів фунтів, які Монако вже отримав.

Раніше Вулверхемптон підписав контракт з португальським воротарем Руєм Патрісіу.

Теги
Трансфери Англія Жоау Моутінью Жоау Моутінью Вулверхемптон Вулверхемптон Трансфери Чемпіонату Англії
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