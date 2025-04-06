Легендарний футболіст і тренер Микола Павлов розповів "Футбол 24", за чий рахунок живуть функціонери УЄФА, чому президента УАФ не обрали у Виконком і порадив дати спокій головному тренеру збірної.

На Конгресі УЄФА у Белграді відбулися дві неприємні для України події. Спочатку президент УЄФА Джанні Інфантіно висловився за скоре повернення Росії в міжнародну спільноту, та ще й вшанував пам’ять загиблого на українських землях орка. А згодом голову Української асоціації футболу Андрія Шевченка не обрали до Виконкому УЄФА, хоча наше місце там не підлягало сумніву кілька десятиліть.

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УАФ уже сформулювала свою жорстку позицію з приводу бажань Інфантіно. Про необрання у Виконком УЄФА висловився і Андрій Шевченко.

Футбол 24, своєю чергою, аби авторитетно з’ясувати, що відбувається, зателефонував колишньому наставнику збірної України, Дніпра, Динамо, Ворскли, Іллічівця, Заслуженому тренеру України, президенту Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, члену Виконкому УАФ Миколі Павлову.

"Інфантіно і Ко живуть з грошей, які йдуть з Росії"

– Миколо Петровичу, як взагалі можна розцінити заяву Інфантіно? Бо в наших реаліях війни така позиція виглядає, м’яко кажучи, нездоровою.

– Подивіться: на всіх великих футбольних змаганнях, чемпіонатах світу, Європи, Ліги чемпіонів хто був головним спонсором, кого більше за інших рекламували? Російський "Газпром". В УЄФА працюють функціонери. Інфантіно – функціонер, він нічого не довів у футболі ні як футболіст, ні як тренер. Ці люди живуть з цих грошей, які йдуть з Росії.

І ви подивіться, хто грає в чемпіонаті Росії. Чимало легіонерів, там повні стадіони. Це при тому, що клуби і збірна не виступають на міжнародному рівні. Не так, як у нас, приїжджають, щоб через Лігу чемпіонів чи інші єврокубки заявити про себе в Європі.

За тим, що в Росію продовжують їхати легіонери і футбол тримається на плаву, стоять тільки гроші. Тому й бажання Інфантіно зрозуміле – він хоче туди звернути. Але, гадаю, в нього нічого не вийде.

– Виконком УАФ, до складу якого ви входите, оперативно відреагував на його заяву.

– Ми і президент УАФ стоїмо на такому шляху, що ні кроку назад. На Виконкомі було прийняте рішення звернутися не лише в УЄФА. Копії листів за пропозицією члена Виконкому Ігоря Гатауліна були відправлені всім європейським федераціям. У них аргументовано і детально розповідається, чому, коли і як наша позиція непохитна.

– Від Інфантіно чогось іншого важко було очікувати, бо вже після анексії Криму він "на ура" проводив чемпіонат світу в Росії. А як зрозуміти необрання заслуженої людини, Шевченка, до Виконкому УЄФА, хоча там продовжує засідати представник Росії, який на даний момент у футбольному плані лобіює інтереси країни 404?

– Вітер так само дує з півночі. Андрій Миколайович – заслужена у футболі людина і, гадаю, його кандидатуру й обговорювати було зайве. Пройшли представники Іспанії й Ізраїлю. Хто ці люди, що вони дали футболу, чи залишили якийсь слід… Я цих прізвищ не знаю. Обирають функціонери, тому вони залежать від керівництва УЄФА. Якщо очільники європейського футболу ухвалюють таке рішення, на зближення з Росією, щоб повернути їхні збірну й клуби до міжнародної спільноти, то ніхто заперечувати не буде. Андрій Шевченко не такий. Він ніколи не піде на таке.

– Тобто, рішення щодо Шевченка виглядає штучним.

– Гадаю, що так. Там люди підневільні, а Андрій Миколайович – особистість. Цю людину знають усі в світі, його там бояться, щоб, не дай Боже для них, він їм не зіпсував солодкої каші.

– У Виконкомі засідає представник Росії. Чим пояснити його лобі, адже він наразі нікого не представляє? Грошима?

– Про це ми можемо тільки здогадуватися. Проте за всім стоять гроші. Росіяни правлять ними в усіх сферах діяльності. Обурливо. Вони ще й вшановують пам’ять колишнього гравця, який прийшов до нас зі зброєю й безславно загинув на чужині. І він – один, а скільки наших футболістів полягло, захищаючи свою землю – не порахувати.

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– Може, там не розуміють, що у нас тут кровопролитна війна вже більше трьох років і хто в цьому винен?

– Мені здається, що вони там сидять в рожевих окулярах.

– Можливо, Андрію Шевченку слід було запросити в Україну Інфантіно з головою УЄФА Чеферіном, показати, що тут відбувається?

– Запрошував, і неодноразово. Але чомусь не їдуть. Вони в Росію їдуть.

– Ваш прогноз, чим усе має скінчитися: повернуть росіян на міжнародну арену?

– Гадаю, в росіян на даному етапі нічого не вийде. Більшість європейських країн будуть проти. А Росія й надалі гратиме проти збірних африканських студентів.

– Якщо припустити дикий сценарій з поверненням країни-агресора в УЄФА. На вашу думку, інші країни як себе поведуть?

– Ми точно бойкотуватимемо усі змагання під егідою УЄФА. І, напевно, нас підтримають багато країн, адже нам у боротьбі допомагає майже вся Європа.

"Найкраща збірна була за Шевченка"

– Миколо Петровичу, не можу не спитати: чим наразі займаєтеся?

– Був на двох 70-річних ювілеях. Спочатку в Олега Абрамова, який був адміністратором у Соколі й у Олега Блохіна на чемпіонаті світу. А в понеділок повернувся з Одеси з іменин легенди Чорноморця Петра Чілібі. Якби не він, в Одесі взагалі б не було ветеранського футболу. Трохи позгадували минуле, але завжди мова, куди без неї, заходила про суддівство.

– З призначенням Катерини Монзуль воно змінилося?

– Раніше як було: адміністратори зустрічали суддів, годували, поїли, проводжали – як за дітьми доглядали. А зараз прийшли молоді хлопці, яким за Шевченка, завдяки клубам, підняли зарплати, всі перебувають в однаковому становищі. Такого суддівства, як зараз, давно не було. Принаймні я не пам’ятаю. Повірте, мені є з чим порівнювати. Катерина з помічниками вникають у всі процеси.

Наведу один приклад. Наразі я відвідую матчі Дитячо-юнацької ліги за участю Лівого Берега. До нас багато команд приїжджають. І минулої п’ятниці мені надсилають чотири нарізки з матчу команд U-15. Показав їх Каті Монзуль. Там ще Віктор Дердо був, вони разом працюють. Катя наступного ж дня цього арбітра відсторонила – за призначений пенальті. А наступного дня показала мені фото і відео з іншого ракурсу, і там арбітр уже правий. Я до того, що людина вникає в усі процеси, ДЮФЛУ це чи Прем’єр-ліга. Не полінувалася, знайшла інший ракурс. І так у всьому, докопуються до істини.

Арбітри зараз судять набагато краще. Це заслуга Шевченка, він прийняв рішення про її призначення.

– Ви зачепили тему ДЮФЛУ, я також за нагоди ходжу на матчі. Юнацький футбол у нас на підйомі не перший рік. Але ж першій збірній бракує вибору гравців. Мали можливість порівняти в матчах проти Бельгії.

– Я знаю, як працює Сергій Ребров. Ми з ним часто спілкуємося, по різних питаннях. Суто професіонально я не можу розповісти, з якими труднощами він стикається. Ті, хто не працював у футболі, цих нюансів не зрозуміють.

Наразі в нас нав’язуються думки ютюберів, блогерів – усі "професори". Але це велика омана. Валерій Лобановський колись сказав мені: "Не теоретики можуть нас вчити, насправді маєте вчити їх ви, бо ви – практик". Так було й у Сергія Реброва, він із командою жив кожен день, думав, придумував, реалізовував. Але в збірній зовсім інша ситуація. Дякуючи президентам клубів, він хоч має додаткові кілька днів, щоб попрацювати з футболістами. В іншому випадку було б іще гірше.

– Як на мене, то результат у Лізі націй ми показали задовільний. В Європі мало команд, які зможуть обіграти розлючену збірну Бельгії.

– Реброва не треба відволікати від основної цілі. У нього завдання – вивести збірну на чемпіонат світу.

– Зустрічі з Канадою і Новою Зеландією у червні – хороша можливість об’єднати команду перед стартом у відборі до ЧС.

– Побачимо, що у нас в чемпіонаті відбуватиметься. Там буде турнір, можна попрацювати, подивитися кандидатів, побудувати спокійний тренувальний процес. Тренер матиме змогу з усіма поговорити, згуртувати колектив. Може якраз цього й не вистачає. У нас не провідна європейська команда, як усі думають. Але хлопці перспективні. У випадку серйозного ставлення, з часткою везіння, грамотних дій тренерського штабу, тут багато складових, успіх прийде. До речі, Сергій Ребров – один із небагатьох, хто змінив результат ігор завдяки замінам.

А взагалі, на мій погляд, найкраща збірна була за Шевченка.

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