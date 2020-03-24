"Живу, як у бойовику": син екс-півзахисника Динамо дивом уникнув смерті – у його літак могла влучити іранська ракета

Володимир Коман-молодший, півзахисник клубу Сепахан, розповів про жахи, які пережив і продовжує переживати, опинившись у чемпіонаті Ірану.

"Нам дали п'ять вихідних, і я полетів у Краснодар, – розповідає Володимир Коман в інтерв’ю сайту Sportbox.ru. – У цей час вбили генерала (Касема Сулеймані, – Футбол 24), закрили повітряний простір, але я все ж зміг повернутися до Ірану. Наш бразильський форвард Кірос прилетів тільки через три тижні – каже, боявся повертатися. Не знав, що буде далі.

Коли американці сказали, що війни не буде, іранці помилково збили літак з українськими пасажирами (Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України був збитий 8 січня двома ракетами класу "земля-повітря" близького радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту – загинули 176 осіб, серед них 11 українців, – Футбол 24), а я прилетів напередодні. Тобто це могло статися і зі мною.

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До цього теж було сильне напруження. Піднялися ціни, народу це не сподобалося – люди виходили на вулиці і підпалювали банки, всякі місця. Поліція стріляла по них. Загалом, для мене це більше схоже на бойовик, ніж на футбольний сезон. Рідні дуже хвилюються за мене".

Тепер Коман потерпає від пандемії коронавірусу.

"Іранські новини я не розумію, але місцеві хлопці кажуть, що ситуація дуже погана. – скаржиться Коман. – Кожного дня додається більше тисячі хворих. Іранці намагаються боротися з цим, але країна більше 40 років під санкціями – тут немає потрібних ліків, а тести на коронавірус привозять з-за кордону. (…) З 28 гравців тренується десь 16 – не більше. Решта вдома. Деякі хворіють. Кажуть, на грип. Не знаю, правда це чи ні. У декого в родині є хворі коронавірусом – і вони на карантині. Загалом, в команді щось є, але про це не говорять".

Володимиру Коману – 31 рік. Він народився в Ужгороді, але має угорське громадянство і навіть провів 36 матчів за збірну Угорщини. У середині "нульових" подавав великі надії у Сампдорії, згодом виступав за Монако. Його батько – Володимир Коман-старший – був півзахисником київського Динамо у середині 80-х, але не зумів пробитися в основний склад.

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