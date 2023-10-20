"Сьогодні в тебе має бути чітке розуміння, на якому боці. Сьогодні так не можна, що ти граєш за одну команду, а назавтра тебе притиснули – і ти підняв ручки та просиш вибачення. Це як винний першокласник, який ще не має досвіду, і він каже: "Мене використали, я не розумів, що робив". Сьогодні є біле та є чорне.

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Наразі я маю певні обмеження у переміщенні не до країн Євросоюзу. Тому не можу повернутися ні до України, ні до Білорусі. Обов'язково повернуся в Україну, сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Я живу там, там мій дім", – сказав Хацкевич в інтерв'ю одному з білоруських видань.

Нагадаємо, колишній гравець і тренер Динамо має чітку проукраїнську позицію. Хацкевич відкрито називає росіян агресорами, а рідну Білорусь – посібниками окупантів.

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