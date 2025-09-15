Колишній нападник Паоло Ді Каніо висловив своє захоплення Лукою Модрічем, який став ключовою фігурою в матчі проти Болоньї.

"Чудовий, живий пам'ятник. Шикарний, казковий. Досить сказати одне: краса і елегантність", – зазначив Ді Каніо в ефірі Sky Sport, описуючи гру Модріча в матчі з Болоньєю.

У цій зустрічі Лука став найстаршим гравцем, який забив у Серії А. Він зробив це у віці 40 років і 5 днів, побивши попередній рекорд Нільса Лідхольма, який забив у віці 38 років і 169 днів (26 березня 1961 року у ворота Інтера).

Реал "списав" Модріча і відмовився продовжувати з ним контракт минулого літа, тому Мілану хорват дістався безкоштовно.

