Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко прокоментував виліт команди в 1/8 фіналу Кубка Італії від Мілана та поділився думками щодо свого майбутнього.

"Ми грали добре, хлопці доклали багато зусиль. Вони продемонстрували свої найкращі якості. Я думаю, що це була гарна гра. Дженоа намагалася створювати моменти та контролювати гру. Я, природно, не дуже задоволений результатом, але виступ був хорошим.

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Я завжди радий повернутися сюди, на Сан-Сіро, прийом був фантастичним, і я дякую вболівальникам Мілана. Я також хочу подякувати вболівальникам Дженоа, які приїхали сюди, щоб підтримати команду.

Моє майбутнє? Я роблю свою роботу день у день. Мені 45 років, я ще молодий, і набираюсь досвіду. Життя складається зі злетів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми зосереджені на проекті. Інколи ви перемагаєте, інколи – програєте. Ми з тренерським штабом робимо свою роботу, а рішення ухвалюватиме клуб.

Сьогодні хлопці виступили добре, ми поступово бачимо, як якість проявляється у результаті роботи на тренуваннях", – цитує Шевченка Pianetagenoa1893.

Додамо, що Дженоа вилетіла з Кубка Італії на стадії 1/8 фіналу, поступившись Мілану в овертаймі (1:3).

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