"Життя подарувало мені шанс зустрітися з ним": Жиру присвятив зворушливий пост Шевченку
Французький форвард Мілана Олів'є Жиру вирішив остаточно закріпити статус ідола за українською легендою.
"Раніше моїм улюбленим гравцем був нападник Мілана Андрій Шевченка. Життя подарувало мені шанс зустрітися з ним декілька разів.
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І носити ту ж футболку, що і він. Я завжди рівнявся на Шеву. Життя прекрасне, все може трапитися: тільки вiр у це", – написав Жиру на своїй сторінці у соціальній мережі Іnstagram.
Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 року. За сім сезонів забив за "россонері" 175 м'ячів і є другим найкращим бомбардиром в історії команди.
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