"Раніше моїм улюбленим гравцем був нападник Мілана Андрій Шевченка. Життя подарувало мені шанс зустрітися з ним декілька разів.

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І носити ту ж футболку, що і він. Я завжди рівнявся на Шеву. Життя прекрасне, все може трапитися: тільки вiр у це", – написав Жиру на своїй сторінці у соціальній мережі Іnstagram.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 року. За сім сезонів забив за "россонері" 175 м'ячів і є другим найкращим бомбардиром в історії команди.

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