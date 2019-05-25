toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
КАРПАТИ - ОЛІМПІК УКРАЇНА U-20 - США U-20 БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ

"Житомирський Мессі", тобі пора відпочити", – Панков оголосив про повернення Наумця з Греції

14:32 629 Читать на русском
"Житомирський Мессі", тобі пора відпочити", – Панков оголосив про повернення Наумця з Греції
Владислав Наумець / Фото ФК Яніна

Екс-хавбек динамо Владислав Наумець завершив свої "грецькі канікули".

Владислав Наумець провів минулий сезон у складі грецької Яніни. 20-річний півзахисник повернувся в Україну, про це повідомив його футбольний агент Олександр Панков.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

"Житомирський Мессі", тобі пора відпочити, тому що скоро новий виклик", – написав Панков в instagram.

Який саме виклик очікує на Владислава поки невідомо, агент традиційно тримає інтригу.

За грецький клуб Наумець провів 6 матчів (129 хвилин).

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

blog_ava
Карпати – Олімпік та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
3033
Теги
Українці за кордоном Динамо Динамо Олександр Панков Греція ПАС Яніна ПАС Яніна Владислав Наумець Владислав Наумець Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
43
хв
Фрозіноне
19:00
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук