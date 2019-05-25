"Житомирський Мессі", тобі пора відпочити", – Панков оголосив про повернення Наумця з Греції

Екс-хавбек динамо Владислав Наумець завершив свої "грецькі канікули".

Владислав Наумець провів минулий сезон у складі грецької Яніни. 20-річний півзахисник повернувся в Україну, про це повідомив його футбольний агент Олександр Панков.

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"Житомирський Мессі", тобі пора відпочити, тому що скоро новий виклик", – написав Панков в instagram.

Який саме виклик очікує на Владислава поки невідомо, агент традиційно тримає інтригу.

За грецький клуб Наумець провів 6 матчів (129 хвилин).

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