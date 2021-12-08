У черговому турі найпрестижнішого євротурніру французькі футболістки каменя на камені не залишили від наших дівчат. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів. Група B, 5-й тур

Житлобуд-1 – ПСЖ – 0:6

Голи: Хайтема, 15, Бахманн, 21, 40, Балтімор, 37, Фазер, 44, Ілестедт, 54

Вилучення: Каскаріно, 80 (ПСЖ, друга жовта картка)

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У матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів харків'янки приймали парижанок і сподівались на реванш за виїзну поразку 0:5 у другому турі ЛЧ. Однак, ті ж п'ять сухих голів українки отримали ще до перерви.

Після відпочинку ПСЖ відзначився вшосте і на цьому заспокоївся. На 80-й хвилині гості навіть залишились у меншості – за другу жовту картку було вилучено Естель Каскаріно. Однак це не допомогло житлобудкам забити бодай гол престижу.

Як наслідок, розгромна поразка залишає нашим дівчатам примарні шанси на євровесну – для цього треба аби ісландський Брейдаблік сьогодні переміг Реал і тоді все вирішиться у очній зустрічі з іспанками.

Після п'яти турів ПСЖ набрав 15 очок і достроково вийшов у плей-офф турніру, Житлобуд-1 з 4 пунктами йде третім.

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