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Жиру зазнав ушкодження в матчі з Крістал Пелас і покинув стадіон на милицях

20:01 275 Читать на русском
Жиру зазнав ушкодження в матчі з Крістал Пелас і покинув стадіон на милицях
Олів'є Жиру / Reuters

Мінімальна перемога Челсі над Крістал Пелас у лондонському дербі може бути затьмарена травмою форварда "синіх" Олів'є Жиру.

У ході матчу французький форвард зазнав травми гомілкостопа. Про це повідомляє журналіст Крістоф Терро в своєму твіттері.

Крістал Пелас – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Жиру ушкодив ногу на 76-й хвилині матчу проти Крістал Пелас. Через це він не зміг дограти поєдинок до кінця. На полі його замінив іспанець Альваро Мората. Після матчу травмований 32-річний нападник покидав Селхерст Парк на милицях.

У сезоні 2018/19 Олів'є Жиру провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив лише 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

Англія20 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Челсі: Неділя 30 грудня 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
0 : 1
Челсі
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Англія Крістал Пелас - Челсі Олів'є Жиру Олів'є Жиру Челсі Челсі
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