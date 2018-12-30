Жиру зазнав ушкодження в матчі з Крістал Пелас і покинув стадіон на милицях

Мінімальна перемога Челсі над Крістал Пелас у лондонському дербі може бути затьмарена травмою форварда "синіх" Олів'є Жиру.

У ході матчу французький форвард зазнав травми гомілкостопа. Про це повідомляє журналіст Крістоф Терро в своєму твіттері.

Крістал Пелас – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Жиру ушкодив ногу на 76-й хвилині матчу проти Крістал Пелас. Через це він не зміг дограти поєдинок до кінця. На полі його замінив іспанець Альваро Мората. Після матчу травмований 32-річний нападник покидав Селхерст Парк на милицях.

У сезоні 2018/19 Олів'є Жиру провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив лише 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.