Жиру: Зараз неможливо демонструвати гомосексуальність у футболі

Форвард Челсі Олів'є Жиру висловив свою позицію щодо гравців з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

"Це було дуже емоційно. Це момент, коли я сказав собі, що не можу показати гомосексуальність у футболі. Роздягальня, багато тестостерону в ній, ви разом перебуваєте тут, колективний душ... Це заплутано, але воно так і є.

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Я розумію біль тих гравців, які роблять камінг-аут, це реальний тест після років роботи над собою. Я дуже толерантний до цього – коли я був у Монпельє, я був втягнутий у бійку для позування на журнал Тету. Коли в Арсеналі мене попросили вдягнути пов'язку з веселкою в підтримку геїв, я робив це. У футболі ще багато роботи над цим, говорити це найменше", – цитує Жиру The Guardian.

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