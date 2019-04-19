Жиру став першим гравцем Челсі, якому вдалось відзначитись 10 голами в одному євросезоні

Нападник Челсі Олів'є Жиру встановив цікаве досягнення у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Челсі – Славія (4:3).

Олів'є Жиру відзначився голом у воротах Славії у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Таким чином, француз став першим гравцем Челсі, який відзначився 10 забитими м'ячами в одному євросезоні, повідомляє Opta.

Нагадаємо, що Челсі у надрезультативному матчі здолав Славію (4:3) та пройшов у півфінал Ліги Європи.

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