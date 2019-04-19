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Жиру став першим гравцем Челсі, якому вдалось відзначитись 10 голами в одному євросезоні

06:00 91 Читать на русском
Жиру став першим гравцем Челсі, якому вдалось відзначитись 10 голами в одному євросезоні
Олів'є Жиру / Твіттер ФК Челсі

Нападник Челсі Олів'є Жиру встановив цікаве досягнення у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Челсі – Славія (4:3).

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

Олів'є Жиру відзначився голом у воротах Славії у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Таким чином, француз став першим гравцем Челсі, який відзначився 10 забитими м'ячами в одному євросезоні, повідомляє Opta.

Нагадаємо, що Челсі у надрезультативному матчі здолав Славію (4:3) та пройшов у півфінал Ліги Європи.

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Теги
Челсі - Славія Прага Челсі Челсі Ліга Європи Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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