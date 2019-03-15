Жиру: Це був мій найкращий день у Челсі

Герой матчу з Динамо, форвард Челсі Олів'є Жиру, відзначив важливість хет-трику у ворота киян та хотів би зіграти у фіналі Ліги Європи з Арсеналом.

"Я пам'ятаю мої попередні хет-трики, та цей також дуже важливий. Я забивав хет-трик за Арсенал у ворота Олімпіакоса. А сьогодні, очевидно, мій найкращий день у Челсі.

Сьогодні я мав можливість завершувати гарну роботу моїх партнерів по команді та робив це з великим задоволенням. Ми були правильно налаштовані, гарно почали, забили швидкий гол, після чого Динамо вже важко було повернути ситуацію на свою користь.

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Так, я менше граю у Прем'єр-лізі, але так вирішує тренер. Я граю у Лізі Європи і ми прагнемо виграти її. А чемпіонат Англії – це інший турнір. Стан Ігуаїна? Сподіваюся, що з ним незабаром все буде гаразд.

32 роки? Я все ще почуваюся молодим, перебуваю у гарній фізичній формі, і у мене вистачає мотивації продовжувати грати на найвищому рівні. Навіть після перемоги на чемпіонаті світу минулого року я все одно хочу далі отримувати задоволення від футболу.

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Саррі сказав, що хотів би зіграти у фіналі проти Наполі? Я б хотів зіграти з Арсеналом (посміхнувся).

Це добре, що чотири англійські команди вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Вони заслуговують на це. Сподіваюся, що хтось з них зможе виграти її. В Англії клуби грають, мабуть, найбільше матчів за сезон, у порівнянні з іншими чемпіонатами. АПЛ дуже складна ліга, вимагає багато фізичних сил", – сказав Жиру журналістам у мікст-зоні після матчу з Динамо.

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