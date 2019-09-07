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Жиру стане редактором журналу "Ісус"

14:11 476 Читать на русском
Жиру стане редактором журналу "Ісус"
Олів'є Жиру / Getty Images

Нападник Челсі Олів'є Жиру розповів про своє ставлення до віри.

"Я постараюся розповісти про свою віру. Я відчуваю, що я повинен використовувати ЗМІ, щоб говорити про те, що хвилює мене, про мою відданість Ісусу Христу. Нещодавно у Лондоні ми проводили прийом для християн, які переслідуються. Все пройшло дуже добре. У футболі віра не надто поширена. Інколи мене впізнають у церкві. Потрібно бути скромним і розсудливим. Ось що близьке моєму серцю.

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Я стану редактором журналу "Ісус", він вийде в середині вересня. Це важлива тема, не тільки тому, що я про це говорю. Те, що відбувається зараз у футболі – гомофобні банери, расизм – змушує мене сказати "Стоп" всьому цьому", – заявив Жиру виданню Le Figaro.

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Теги
Англія Олів'є Жиру Олів'є Жиру Челсі Челсі
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