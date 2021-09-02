Француз здав позитивний тест на Covid-19, інформує офіційний сайт Мілана. Жиру має хороше самопочуття та перебуває в ізоляції від одноклубників.

Мілан оформив перехід форварда з Серії B

Цікаво, що Олів'є не контактував з гравцями Мілана одразу після матчу з Кальярі, який відбувся 29 серпня. Нападник має час, аби вилікуватись від хвороби – вже 12 вересня "россонері" зустрінуться з Лаціо у рамках Серії А, а через 3 дні повернеться у Лігу чемпіонів матчем проти Ліверпуля. Відзначимо, що Мілан востаннє виступав у Лізі чемпіонів ще у 2013 році.

До слова, Жиру вже відіграв 2 матчі за Мілан після свого переходу в Челсі, відзначившись 2 голами.

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