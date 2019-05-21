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Жиру продовжив контракт з Челсі

15:38 255 Читать на русском
Жиру продовжив контракт з Челсі
Олів'є Жиру / talkSPORT

Нападник Челсі Олів'є Жиру продовжив контракт з лондонцями до літа 2020-го року.

"Ми дуже раді, що Олів'є буде гравцем Челсі ще один сезон. З тих пір, як він приєднався до нас півтора роки тому, Жиру іноді доводилося терпіти і чекати шансів, але все ж він зміг внести свій позитивний внесок в команду.

Жиру став першим гравцем Челсі, якому вдалось відзначитись 10 голами в одному євросезоні

Будь то його безкорислива гра або 10 голів у Лізі Європи в нинішньому сезоні, він був важливим членом команди, і ми сподіваємося, що він зможе виграти другий трофей в складі Челсі в Баку в кінці цього місяця", – сказала директор Челсі Марина Грановська в коментарі офіційному сайту Челсі.

В поточному сезоні Жиру провів 44 матчі у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись 12 голами та 8 асистами.

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Челсі Челсі Англія Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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