Форвард "россонері" Олів'є Жиру прокоментував чемпіонську гонку в італійській Серії А. Не забув він згадати й про свого українського кумира.

"Інтер досі бореться за чемпіонство, як Наполі та Юве. Ми усвідомлюємо, що Скудетто в межах досяжності, але ми повинні залишатися скромними, продовжувати наполегливо працювати до кінця.

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Залишається фінальний відрізок, ми викладемось на 200 відсотків, щоб досягти нашої мети, яка також є моєю мрією: повернути Скудетто в Мілан після одинадцяти років.

Це ще одна дитяча мрія. Це правда, будучи хлопчиком, я вболівав за Арсенал. Я француз, але дуже підтримував свого улюбленого гравця Шевченка та Мілан. Був би дуже гордий, якби виграв чемпіонство з Міланом, як і він", – цитує Жиру Milan News.

Нагадаємо, українець тріумфував у Серії в сезоні 2003/04. Зараз Мілан має усі шанси стати чемпіоном, адже після 30-ти турів команда йде першою у турнірній таблиці.

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