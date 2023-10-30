Нападник Мілана Олів'є Жиру забив два голи Наполі (2:2) і не приховував свого гніву, коли головний тренер вирішив його замінити

"Я людина, а не робот. У мене є емоції. Я був розчарований, тому що був переконаний, що все ще можу допомогти команді, але я поважаю вибір тренера. Згодом я заспокоївся. Я завжди хочу найкращого для своєї команди. Я був розчарований, тому що ми повинні були виграти цю гру.

Дубль Жиру та камбек із шедевром у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 2:2

Радий двом своїм голам. У мене було два хороших паси від одноклубників. Однак я розчарований результатом, у нас була можливість виграти матч. Після 2:1 вони набралися впевненості, стадіон їх підштовхнув. Це був переломний момент. Після першого гола Наполі ми не знали, продовжувати атакувати чи оборонятися.

Вони це заслужили, дотиснули до кінця. Зрештою, ми могли виграти. Думаю, що це був хороший матч для глядачів", – цитує Жиру PianetaMilan з посиланням на Sky.

Жиру зробив дубль і з гнівом покинув поле, а Мілан втратив виїзну перемогу над Наполі