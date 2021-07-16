Нападник Челсі Олів'є Жиру підібрав зворушливі слова, щоб звернутись до лондонського клубу.

"Усім "синім", моїм одноклубникам, всім моїм тренерам, всьому клубу – величезне спасибі за ці особливі моменти.

Мілан підтвердив трансфер Жиру

Я починаю нову пригоду з легким і щасливим серцем. Наші перемоги в Кубку Англії, Лізі Європи і Лізі чемпіонів були чудовими. З любов'ю, Олі Джі", – написав Жиру у Twitter.

34-річний француз продовжить кар'єру в Мілані. Жиру захищав кольори Челсі з 2018 року, раніше він виступав за Арсенал.

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