Жиру попрощався з Челсі та анонсував нову пригоду
16 липня 20:02 - Читать на русском
Нападник Челсі Олів'є Жиру підібрав зворушливі слова, щоб звернутись до лондонського клубу.
"Усім "синім", моїм одноклубникам, всім моїм тренерам, всьому клубу – величезне спасибі за ці особливі моменти.
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Я починаю нову пригоду з легким і щасливим серцем. Наші перемоги в Кубку Англії, Лізі Європи і Лізі чемпіонів були чудовими. З любов'ю, Олі Джі", – написав Жиру у Twitter.
34-річний француз продовжить кар'єру в Мілані. Жиру захищав кольори Челсі з 2018 року, раніше він виступав за Арсенал.
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