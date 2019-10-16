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Жиру отримав пропозицію від двох клубів МЛС

16:10 73 Читать на русском
Жиру отримав пропозицію від двох клубів МЛС
Олів’є Жиру / Фото з відкрити джерел

Нападник Челсі Олів'є Жиру може найближчим часом змінити чемпіонат і країну.

Форвард збірної Франції та лондонського Челсі Олів'є Жиру може продовжити кар'єру в МЛС, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра. 33-річний француз отримав пропозиції про трансфер від американського клубу Нью-Йорк Сіті та канадського Ванкувера.

Жиру може возз'єднатися з екс-наставником в Італії

Французький гравець готовий піти на такий крок через недостатню кількість ігрової практики у своєму клубі.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Олів'є Жиру провів за Челсі лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Натомість у складі збірної Франції форвард восени забив вже 3 голи.

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