Жиру натякнув, що може покинути Челсі

Форвард "синіх" Олів'є Жиру анонсував можливі зміни у своїй кар'єрі найближчого літа.

"Звичайно, мене засмучує моє положення в Челсі. У мене складається враження, що в нападі відсутня конкуренція. Я знаю, що буду грати тільки в Лізі Європи. При цьому намагаюся робити все можливе, щоб бути максимально ефективним для команди.

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Цього літа в моїй кар'єрі можуть відбутися зміни. Я не боюся піти на пониження, щоб отримувати більше ігрового часу. Можливо, я завершу свою кар'єру в одному з французьких клубів", – передає слова Жиру RTL.

Нагадаємо, що Жиру став головним кривдником Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, забивши у ворота киян три м'ячі. У поточному сезоні Олів'є зіграв за Челсі 34 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 6 асистів.

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