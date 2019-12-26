Жиру може продовжити кар’єру в Шотландії

Нападник лондонського Челсі Олів’є Жиру може опинитись у сусідньому чемпіонаті.

Форвард збірної Франції, який захищає кольори англійського Челсі, може змінити англійську Прем’єр-лігу на шотландський Прем’єршип, повідомляє видання L'Equipe. Зокрема, футболістом предметно цікавиться Рейнджерс.

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Клуб з Глазго вже розпочав переговори з представниками 33-річного француза. Головна причина можливого переходу – недостатня кількість ігрового часу у Жиру напередодні чемпіонату Європи 2020 року.

До слова, у поточному сезоні Жиру провів за Челсі у всіх турнірах лише сім матчів і забив один гол. Нагадаємо, француз перейшов у Челсі з Арсенала у січні 2018 року за 17 мільйонів євро.

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