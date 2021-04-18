Жиру може опинитися в Ромі
14:08 - Читать на русском
Форвард лондонського Челсі Олів'є Жиру отримав черговий варіант продовження кар'єри за межами Туманного Альбіону.
Ветеран всерйоз зацікавив італійську Рому, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.
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Директор "вовків" Тьягу Пінту вже провів зустріч із агентами Жиру. Влітку нападник стане вільним агентом і вже користується неабияким попитом на Апеннінах. Конкуренцію римлянам у боротьбі за чемпіона світу складуть Інтер, Мілан і Ювентус. Також на досвідченого форварда раніше претендував Вест Хем.
У нинішньому сезоні Олів'є Жиру провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів.
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