Ветеран всерйоз зацікавив італійську Рому, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

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Директор "вовків" Тьягу Пінту вже провів зустріч із агентами Жиру. Влітку нападник стане вільним агентом і вже користується неабияким попитом на Апеннінах. Конкуренцію римлянам у боротьбі за чемпіона світу складуть Інтер, Мілан і Ювентус. Також на досвідченого форварда раніше претендував Вест Хем.

У нинішньому сезоні Олів'є Жиру провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів.

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