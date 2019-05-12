Жиру може опинитись у Ніцці

Технічний директор Ніцци Джайлс Гріманді заявив, що французький клуб зацікавлений в підписанні нападаючого Челсі Олів'є Жиру.

"Я говорив з головним тренером команди про Олів'є Жиру, але ми не говорили з самим нападником. Я дуже добре його знаю, адже брав участь в його трансфері з Монпельє до Арсеналу.

Жиру став першим гравцем Челсі, якому вдалось відзначитись 10 голами в одному євросезоні

Однак він сам визначиться зі своїм майбутнім. Поки я з ним не розмовляв. Якщо він вирішить перейти в Ніццу, то він знає, якими засобами ми маємо в своєму розпорядженні", – поділився Гріманді в коментарі TheSun.

В поточному сезоні Жиру провів у складі Челсі 43 матчі у всіх турнірах, відзначившись 12 голами та 8 асистами.

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