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Жиру може бути орендований Атлетіко

13:14 130 Читать на русском
Жиру може бути орендований Атлетіко
Олів'є Жиру / Getty Images

Лондонський Челсі та мадридський Атлетіко ведуть перемовини щодо оренди форварда "синіх" Олів'є Жиру.

Тріумфатор ЧС-2018 може перебратися на Ванда Метрополітано, повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму персональному сайті.

За інформацією інсайдера, Атлетіко зацікавлений у переході Жиру та готовий орендувати форварда на рік із правом викупу. Натомість боси Челсі згодні віддати французького нападника в оренду із зобов'язанням викупити контракт Олів'є через рік. Перемовини тривають.

Лондонці готові попрощатися з Жиру, оскільки домовляються про перехід форварда Гонсало Ігуаїна з туринського Ювентуса. Французький форвард перейшов на Стемфорд Брідж узимку. За "синіх" Олів'є Жиру провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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