Жиру: Куртуа не був на тренуванні, шкода, якщо він нас покине

Нападник Челсі Олів'є Жиру прокоментував чутки про трансфер ТІбо Куртуа у Реал.

"Не знаю щодо Тібо. Правда, що він не з'явився на тренуванні. Якщо він нас покине, то нам буде дуже шкода, адже він відмінний голкіпер.

Реал близький до трансферу Куртуа – стала відома доля Луніна в Мадриді

Що стосується Азара, то він тренується. Ми хочемо, щоб він залишився в Челсі. З ним дійсно класно грати в одній команді.

Ми з ним листувалися після Чемпіонату світу. Він привітав мене і Канте з перемогою. Я не хотів жартувати над ним через півфінал. Він відмінно зіграв на Чемпіонаті світу. Я вважаю його особливим гравцем", – цитує футболіста портал Goal.com.