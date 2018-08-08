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Жиру: Куртуа не був на тренуванні, шкода, якщо він нас покине

20:52 215 Читать на русском
Жиру: Куртуа не був на тренуванні, шкода, якщо він нас покине
Олів'є Жиру / Фото: Sky Sports

Нападник Челсі Олів'є Жиру прокоментував чутки про трансфер ТІбо Куртуа у Реал.

"Не знаю щодо Тібо. Правда, що він не з'явився на тренуванні. Якщо він нас покине, то нам буде дуже шкода, адже він відмінний голкіпер.

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Що стосується Азара, то він тренується. Ми хочемо, щоб він залишився в Челсі. З ним дійсно класно грати в одній команді.

Ми з ним листувалися після Чемпіонату світу. Він привітав мене і Канте з перемогою. Я не хотів жартувати над ним через півфінал. Він відмінно зіграв на Чемпіонаті світу. Я вважаю його особливим гравцем", – цитує футболіста портал Goal.com.

Теги
Трансфери Англія Челсі Челсі Тібо Куртуа Тібо Куртуа Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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