Нападник збірної Франції Олів’є Жиру задумався про своє майбутнє у складі команди. До цього гравця підштовхнуло нещодавнє оголошення про завершення кар'єри його близького друга Уго Льоріса.

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"Поки що я продовжу грати за збірну. На мене вплинуло те, що Льоріс пішов на пенсію після стількох років, проведених разом. У мене з ним були особливі стосунки. Це поворотний момент, але це правда, що ситуація змусила мене задуматися. Я маю запитати себе, чи справді я все ще хочу носити "блакитну" футболку. Ви знаєте, наскільки це важливо для мене, тому я не поспішаю, щоб ухвалити рішення", – розповів Олів’є Жиру в інтерв’ю Canal+.



Олів’є Жиру найкращий бомбардир збірної Франції усіх часів. За 120 матчів в активі нападника 53 голи. Нагадаємо, що після чемпіонату світу Уго Льоріс, Стів Манданда та Карім Бензема оголосили про завершення кар’єри у збірній.

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