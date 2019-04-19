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Жиру: Челсі міг поплатитись за брак концентрації у другому таймі

09:08 123 Читать на русском
Жиру: Челсі міг поплатитись за брак концентрації у другому таймі
Олів'є Жиру / Твіттер ФК Челсі

Нападник Челсі Олів'є Жиру прокоментував перемогу лондонців над Славією (4:3) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

"Ми розпочали матч дуже добре. Челсі був ефективний в атаці і надійно грав у захисті, але по перерві нам бракувало концентрації.

Жиру став першим гравцем Челсі, якому вдалось відзначитись 10 голами в одному євросезоні

Однак наша команда ніколи не здається і останні 10 хвилин ми відповідали атакою на атаку. Це був хороший матч, і тепер Челсі у півфіналі", – розповів Жиру в коментарі BT Sport.

Нагадаємо, що Челсі у надрезультативній грі переміг Славію (4:3) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та вийшов до півфіналу турніру, де зустрінеться з Айнтрахтом.

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Теги
Челсі - Славія Прага Челсі Челсі Ліга Європи Славія Прага Славія Прага Олів'є Жиру Олів'є Жиру
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