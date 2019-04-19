Жиру: Челсі міг поплатитись за брак концентрації у другому таймі

Нападник Челсі Олів'є Жиру прокоментував перемогу лондонців над Славією (4:3) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Ми розпочали матч дуже добре. Челсі був ефективний в атаці і надійно грав у захисті, але по перерві нам бракувало концентрації.

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Однак наша команда ніколи не здається і останні 10 хвилин ми відповідали атакою на атаку. Це був хороший матч, і тепер Челсі у півфіналі", – розповів Жиру в коментарі BT Sport.

Нагадаємо, що Челсі у надрезультативній грі переміг Славію (4:3) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та вийшов до півфіналу турніру, де зустрінеться з Айнтрахтом.

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