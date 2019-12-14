Жиру близький до переходу в Інтер

Інтер веде перемовини з Челсі щодо оренди Олів'є Жиру, який не має стабільного місця у складі в команді Френка Лемпарда.

Чемпіон світу-2018 Олів'є Жиру веде перемовини з Інтером. 33-річний форвард, найімовірніше, продовжить кар'єру саме в міланському клубі, інформує L'Equipe.

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Жиру вже начебто погодив умови особистого контракту, залишилося лише дочекатися домовленості клубів щодо оренди гравця. Нападник збірної Франції хоче отримувати більше ігрової практики перед Євро-2020, а Інтер повинен стати ідеальним варіантом для цього. Наразі Олів'є програє конкуренцію Абрахаму та Батшуаї.

Френк Лемпард не бачить француза у складі, адже в сезоні 2019/20 Жиру зіграв за Челсі лише 6 поєдинків, при цьому голів не забивав. Зауважимо, що в поточному сезоні основною парою форвардів Інтера є дует Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінеса.

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