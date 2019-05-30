Жиру: Арсенал і Челсі змінили моє життя, тому я не хотів святкувати свій гол у фіналі Ліги Європи

Форвард Челсі Олів'є Жиру зворушливо прокоментував тріумф своєї команди над Арсеналом (4:1) у фіналі Ліги Європи.

"Ми провели цікавий перший тайм, але голів не було. Це був хороший фінал, і ми грали більш ефективно в другому таймі. Я дуже пишаюся цією перемогою, команда це заслужила. Це особливий вечір для мене, я радий за Челсі.

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Арсенал і Челсі змінили моє життя, дали мені можливість грати в Прем'єр-лізі. Я не хотів святкувати гол у ворота Арсенала, але я пишаюся тим, що виграв цей трофей з Челсі. Це була наша друга мета – виграти Лігу Європи після фінішу в першій четвірці АПЛ, тому я щасливий", – цитує Жиру BBC.

Нагадаємо, раніше Жиру захищав кольори Арсенала у 2012-2018 роках.

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