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Жиру: Арсенал і Челсі змінили моє життя, тому я не хотів святкувати свій гол у фіналі Ліги Європи

01:11 9 Читать на русском
Жиру: Арсенал і Челсі змінили моє життя, тому я не хотів святкувати свій гол у фіналі Ліги Європи
Олів'є Жиру / Фото Icon Sport

Форвард Челсі Олів'є Жиру зворушливо прокоментував тріумф своєї команди над Арсеналом (4:1) у фіналі Ліги Європи.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Ми провели цікавий перший тайм, але голів не було. Це був хороший фінал, і ми грали більш ефективно в другому таймі. Я дуже пишаюся цією перемогою, команда це заслужила. Це особливий вечір для мене, я радий за Челсі.

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Арсенал і Челсі змінили моє життя, дали мені можливість грати в Прем'єр-лізі. Я не хотів святкувати гол у ворота Арсенала, але я пишаюся тим, що виграв цей трофей з Челсі. Це була наша друга мета – виграти Лігу Європи після фінішу в першій четвірці АПЛ, тому я щасливий", – цитує Жиру BBC.

Нагадаємо, раніше Жиру захищав кольори Арсенала у 2012-2018 роках.

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Ліга Європи Челсі Челсі Челсі - Арсенал Олів'є Жиру Олів'є Жиру Арсенал Арсенал
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