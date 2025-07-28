Олег Очеретько може довго не затриматися в Шахтарі після повернення з оренди, адже інтерес до нього надходить з боку європейських клубів.

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"Мій WhatsApp говорить, що Жирона робила пропозицію по Очеретьку, але Шахтар відмовився. Я дивився матчі в Лізі Європи та думаю, що Очеретько може бути серйозною фігурою в команді", – заявив футбольний коментатор Віктор Вацко у своїй програмі на Youtube.

Зазначимо, що Очеретько був лідером збірної України U-21 на Євро-2025 і значно спрогресував завдяки оренді у львівських Карпатах. Наставник Шахтаря Арда Туран активно використовував 22 річного гравця у матчах кваліфікації ЛЄ проти Ільвеса та Бешикташа.

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