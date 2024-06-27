Час Жирони для вирішення питання про продаж Артема Довбика спливає. Як інформує Insider Lazio, каталонський клуб знайшов заміну українському форварду в Серії А. Повідомляється, що Жирона має намір запропонувати Лаціо 18 млн євро (плюс бонуси) за свого колишнього нападника Таті Кастельяноса.

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Кастельянос перебрався до столиці Італії якраз-таки зі стану "червоно-білих". У своєму останньому сезоні в Ла Лізі він оформляв покер у ворота Реала, які в той момент захищав Андрій Лунін.

Сезон 2023/24 Кастельянос почав як резервіст Чіро Іммобіле, але ближче до кінця сезону після зміни головного тренера і приходу Ігора Тудора завоював місце в основному складі Лаціо. Однак Тудор покинув Лаціо.

У 46 матчах за "орлів" у всіх турнірах Таті забив 6 голів і оформив 3 гольові передачі.

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