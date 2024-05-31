Жирона готує придбання Крейчі з празької Спарти, повідомляє L'Esportiu. Трансфер 25-річного центрального захисника оцінюють в 12 мільйонів євро. На Ладіслава також претендує Бетіс.

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Крейчі – капітан Спарти, який у цьому сезоні забив 8 голів і віддав 7 асистів у чемпіонаті Чехії. У нього є досвід у кваліфікації Ліги чемпіонів і в Лізі Європи, а також гри за збірну.

Жирона шукає підсилення перед дебютом у Лізі чемпіонів. Майбутнє Еріка Гарсії залишається туманним, тому клуб змушений підписувати нових центральних захисників.