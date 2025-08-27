Жирона була знищена Вільяреалом (0:5). Усі п'ять м'ячів пропустив Владислав Крапивцов, який замінив дискваліфікованого Пауло Гассанігу в рамці воріт. Наставник Жирони Мічел виніс жорсткий вердикт, назвавши команду "мертвою". Не дивно, що лідери Жирони намагаються покинути клуб – Ладіслав Крейчі вже фактично став гравцем Вулверхемптона, також хоче піти і Янхель Еррера. Розмірковував щодо цього Віктор Циганков, але Мічелу нібито вдалось його переконати.

Вільяреал завершує продаж гравця збірної Іспанії до АПЛ – шлях для трансферу Довбика відкритий

На цьому тлі сплили чутки щодо можливого трансферу нападника Динамо Владислава Ваната до Жирони. Каталонці якраз попрощались з Бояном Міовскі, який мав стати заміною Артему Довбику. До речі, форвард Роми також може повернутись до Іспанії – активізувались чутки щодо трансферу до Вільяреала. "Жовта субмарина" ще й продає Єремі Піно за 30 мільйонів – саме в таку суму оцінюють римляни Довбика. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".