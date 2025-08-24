Дурне вилучення Гассаніги у провальному матчі проти Райо Вальєкано відкрило шлях Крапивцову. Наш голкіпер непогано зіграв проти мадридців, а через дискваліфікацію аргентинця Мічел не мав вибору – Влада залишили у воротах і на поєдинок з Вільяреалом. Циганков же після свого асисту не міг пролетіти повз основу, тож у День Незалежності в основі Жирони вийшло одразу два українці.

Ми очікували футбольного свята – і отримали його. "Жовто-сині" куражились, однак був нюанс. Свято влаштували гравці Вільяреала, які заколотили чотири голи у перші 27 хвилин, а до Крапивцова виникли великі питання.

Господарі відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Захисник Рейс віддав поперечну передачу на Ерреру, однак той не зміг обробити м'яч. Пепе перехопив його та вискочив віч-на-віч, легко перегравши Крапивцова. Владислав сам спростив завдання для Ніколя, не ставши скорочувати дистанцію до нападника – замість цього він зупинився на прямих ногах.

На 15-й хвилині Вільяреал подвоїв свою перевагу. Недавній кат збірної України – канадський вінгер Б'юкенен – отримав передачу на хід правим флангом, прокинув м'яч поміж ніг захиснику й пробив з гострого кута у ближню дев'ятку. Сфера пролетіла над вухами Крапивцова. Українець навіть не встиг підняти руки.

На 25-й хвилині "жовта субмарина" провела третій гол. Після розіграшу стандарту Піно подав на дальню стійку, де без опіки залишились аж два футболісти господарів. Рафа Марін замкнув у протихід Крапивцову. Питань до Владислава було менше, однак навіть Піно аж занадто спокійно пролетів над лінїєю воротарського, та й реакції на удар не було взагалі.

Ще за дві хвилини Вільяреал довів справу до 4:0. Лишень тут українця немає в чому звинуватити. Піно прийняв діагональ і скинув м'яч на хід Кардоні, той прострілив на Б'юкенена, а Тейджон спробував замкнути. Обробити пас з першого разу не вдалося, тож Крапивцов встиг кинутись у ноги – втім, видряпати сферу не вдалося. Канадець таки заштовхав її у сітку.

Оформивши настільки великий гандикап, Вільяреал розслабився. Час від часу моменти створювались, однак темп явно впав. Цей факт аж ніяк не допоміг Жироні. Циганков за таких умов виявився безпорадним – усі 5 його навісів та один лонгбол залишились без адресатів. Показати футбол рівня Б'юкенена не вийшло, але екс-динамівець віддав 15 точних пасів з 20-ти та виграв 5 єдиноборств із 7.

Вітя відмучився на 78-й хвилині, поступившись місцем Аспрільї. До того часу Жирона горіла з рахунком 0:5. На жаль, не обійшлося без явної помилки Крапивцова – Б'юкенен з лінії штрафного вгатив у ближню дев'ятку, а Крапивцов не зміг відбити. М'яч від його рук залетів у сітку.

Фінальний свисток зафіксував нищівну поразку каталонців. Жирона у перших двох турах стала найгіршою командою чемпіонату. З такою обороною колектив вилетить у Сегунду.

