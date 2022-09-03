Іспанія, Ла Ліга, 4-й тур

Мальорка – Жирона – 1:1

Голи: Раільйо, 87 – Сайз, 90 (п.)

Реал Сосьєдад – Атлетіко – початок матчу о 19:30

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У першому матчі дня зійшлись Мальорка та Жирона. Середняки Ла Ліги схоже дебютували у новому сезоні, маючи за спиною і перемоги, і поразки. На 12-й хвилині Рікельме міг виводити гостей вперед, але після добивання спрямував сферу повз стійку. В середині тайму господарі огризнулись пострілом головою від Мурікі – Ведат відгукнувся на передачу у штрафний майданчик від Хауме, але пробив над поперечиною.

За 10 хвилин до перерви Хауме увірвався у воротарський Жирони і бив з гострого кута – кіпер виніс на кутовий. Згодом господарі мали шанс на пенальті – Хуан Карлос вибиваючи кулаком м'яч після навісу з кутового небезпечно зіграв на виході, заваливши Копете. Однак після перегляду VAR арбітр продовжив гру, не фіксуючи порушення.

Після відпочинку Рікельме знову був першим на добиванні, але знову пробив вище. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Греньє бив по центру, але сферу після кволого удару забрав кіпер Жирони. Гості могли поквитатись наприкінці матчу – Мартінес бив у дотик, але також неточно (повз стійку). На останніх хвилинах Мальорку врятував кутовий і Раільйо – м'яч після стандарту відлетів до капітана господарів, і той, переклавши під зручну ногу, пробив у кут воріт. Стадіон божеволів, проте вже за три хвилини замовк. Копете за грубий підкат у власному штрафному отримав "гірчичник", а Жирона право на пенальті. Сайз без шансів для Райковіча відновив статус-кво, встановивши остаточний рахунок.

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